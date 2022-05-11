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Мужчину отправили в СИЗО после поножовщины около ресторана в Москве

Араз Салехов
Происшествия
Мужчину отправили в СИЗО после поножовщины около ресторана в Москве
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте 27-летнего мужчины, устроившего поножовщину на востоке города. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Преображенским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 27-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель ведомства.

До этого стало известно, что около ресторана на востоке Москвы словесная перепалка закончилась поножовщиной. Ночью 8 мая две компании молодых людей поругались около ресторана на улице Русаковской.

Словесный конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой 27-летний обвиняемый ударил трех мужчин ножом и скрылся. Потерпевших вскоре доставили в больницу.

Уже в медицинском учреждении один из них скончался, несмотря на оказанную помощь. Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

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