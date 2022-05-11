Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за проведения полумарафона

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Лужники Карта всех событий

Движение на нескольких улицах в городе перекроют 15 мая в связи с проведением «Московского полумарафона». Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, улицу Лужники перекроют от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной с 06:30 до 13:00. А Лужнецкую набережную — от улицы Лужники до съезда с внешней стороны ТТК в сторону Новодевичьей набережной.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

При этом улицу Хамовнический вал перекроют от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический вал. Более подробную информацию об изменениях можно узнать в представленной инфографике.

Также стало известно, что в столичном районе Коптево проезд по одной из улиц сделают односторонним. Данная инициатива позволит разобраться с проблемой встречного разъезда и свести к нулю заторы и конфликтные ситуации на дороге.

Помимо этого, Дептранс назвал участки дорог с затрудненным движением в среду, 11 мая. Уточняется, что трудности будут у водителей, проезжающих по улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, по улице Садовая-Кудринская на внешней стороне Садового кольца, а также внешнюю сторону 14-го километра МКАД.