Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 мая

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Заторы в движении транспорта фиксируются на некоторых дорогах Москвы. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в три балла. При этом в пиковое время ожидается от пяти до шести баллов.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что затруднения наблюдаются на улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, на улице Садовая-Кудринская на внешней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне 14-го километра МКАД.

До этого стало известно, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Это обусловлено проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение перекроют на участке с Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Помимо этого, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря.