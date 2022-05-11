Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 мая

Араз Салехов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Заторы в движении транспорта фиксируются на некоторых дорогах Москвы. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в три балла. При этом в пиковое время ожидается от пяти до шести баллов.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что затруднения наблюдаются на улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, на улице Садовая-Кудринская на внешней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне 14-го километра МКАД.

До этого стало известно, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Это обусловлено проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение перекроют на участке с Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Помимо этого, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте