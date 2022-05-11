США призвали Зеленского контролировать поставки оружия Запада

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Должностные лица американской администрации подчеркнули в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским важность того, чтобы передаваемые Западом оружие и военная техника не попадали не в те руки. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 11 мая.

— Подотчетность — это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей «на земле», так что это осложняет контроль (за передаваемой Киеву помощью — прим. «ВМ»), — сказал военный.

Официальный Киев заверил Вашингтон, что он не упускает из внимания данный вопрос, передает слова Остина ТАСС.

До этого сообщалось, что общая стоимость нового пакета военной помощи, переданной США украинским властям, составляет порядка 150 миллионов долларов. Из резервов Пентагона будет выделено еще 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, а также средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

В сделанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявлении говорится, что новый пакет помощи практически исчерпал актуальные лимиты финансирования поставок оружия на Украину. Представители американского истеблишмента ранее заявляли, что в распоряжении Белого дома остается лишь 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву.