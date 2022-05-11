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Кабмин утвердил перечень компаний для специальных экономических мер

Евгений Белоусов
Политика
Кабмин утвердил перечень компаний для специальных экономических мер
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 11 мая.

— Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, — говорится в документе.

Все эти организации — бывшие дочерние предприятия Газпрома, связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие Газпрома с PGNiG, оператором польской части газопровода Ямал — Европа.

Отныне данным предприятиям запрещается заключать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями. Также для них запрещены сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и/или в пользу находящихся под санкциями лиц, отмечается на портале.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Согласно указу, устанавливается временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных государств.

Отмечается, что если будет принято решение распределить прибыль, то выплачиваться она должна будет в рублях, согласно подписанному в начале марта указу президента.

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