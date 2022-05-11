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Подозреваемого в убийстве своей матери арестовали в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Подозреваемого в убийстве своей матери арестовали в Подмосковье
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Орешки Карта всех событий

В городском округе Руза в Московской области арестовали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве своей матери. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, брат обвиняемого сообщил полиции об обнаружении тела убитой женщины. Сотрудники МВД выяснили, что 6 мая в частном доме, расположенном в деревне Орешики, подозреваемый задушил свою мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной убийства называется бытовой конфликт. После этого он покинул место преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также стало известно, что в Балашихе задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного сына. Уточняется, что мужчина распивал алкогольные напитки со своим 38-летним сыном.

Опьянев, родственники поругались, а в ходе конфликта отец два раза ударил сына ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подмосковье Следственный комитет Убийства
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