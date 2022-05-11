Кабмин предложил обязать агрегаторы такси передавать данные ФСБ

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Законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов, внесли в Госдуму. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

— Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном правительством, — уточняется в документе.

Еще одним пунктом предлагается оснащать автомобили такси прибором, который будет осуществлять мониторинг внимания и усталости водителя. Кроме того, власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси на дорогах городов.

7 апреля власти Москвы обратились в правительство России с просьбой сделать возможным приобретение полиса ОСАГО от одного месяца с целью поддержать сферу такси. В департаменте транспорта уточнили, что при продлении полиса будет учитываться уже обновленный стаж вождения, который отражается на стоимости страховки.

В настоящее время работают более 200 тысяч водителей, которые в среднем перевозят в сутки 1,6 миллиона человек. Предложенная мера будет способствовать тому, что водители не потеряют работу, а стоимость поездок не увеличится для пассажиров, отметили в ведомстве.