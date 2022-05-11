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Минобороны: ВСУ удерживают более 90 тысяч человек в Краматорске и Славянске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ удерживают более 90 тысяч человек в Краматорске и Славянске
Фото: depositphotos

Украинские националисты удерживают более 90 тысяч человек в жилых кварталах и на территориях крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска. Об этом в среду, 11 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются, — сказал генерал.

Националисты, подчеркнул он, прикрываются мирными жителями как «живым щитом». При этом в густонаселенных районах боевики разместиливоенную технику, а в жилых домах оборудовали огневые точки.

Украина полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей», передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

7 мая Мизинцев рассказал о завершении операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

Принятые Россией меры были реализованы при активном участии представителей ООН и МККК, подчеркнул представитель ведомства. Эвакуированные были отправлены в избранные места временного размещения, где каждому из них оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

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