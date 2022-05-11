Минобороны: СБУ подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области

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СБУ совместно с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения России в применении химоружия. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 11 мая.

— Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось, — сказал представитель ведомства.

Никто из мирного населения и военнослужащих в результате взрыва не пострадал, уточнил он. Украина неоднократно пыталась устроить провокации с целью обвинить в этом Россию, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании.