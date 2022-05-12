Палата представителей США одобрила проект закона об облегчении долгового бремени Киева

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Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, 11 мая, принял проект закона, направленный на оказание помощи Украине в обслуживании и сокращении внешнего долга этой страны, а также привлечение Киевом финансовой помощи из-за границы на льготных условиях.

Вышеуказанную инициативу поддержали 362 конгрессмена, 56 высказались против. Законопроект был принят наряду с пакетом антироссийских документов, предусматривающих введение разного рода санкций в отношении Москвы из-за специальной операции РФ на Украине.

Согласно подписанному законопроекту, представители Вашингтона в «каждом международном финансовом институте» будут добиваться немедленной приостановки всех платежей, обслуживающих долги, которые Украина имеет перед подобной организацией.

Помимо этого, как пишет ТАСС, документ предписывает Белому дому настаивать на облегчении долгового бремени Украины в диалоге с кредиторами. Также проект закона требует от представителей правительства США в фининститутах работать над обеспечением льготного финансового содействия Киеву. Срок действия закона в случае его утверждения составит семь лет.

Накануне должностные лица американской администрации подчеркнули в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским важность того, чтобы передаваемые Западом оружие и военная техника не попадали не в те руки.