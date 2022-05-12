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Американский конгресс запретил Минфину США менять доллары на российские СДР

Егор Провоторов
В мире
Американский конгресс запретил Минфину США менять доллары на российские СДР
Фото: https://twitter.com/USTreasury/media

Палата представителей американского конгресса в среду, 11 мая, приняла законопроект, который запрещает главе Минфина США предоставлять России и Белоруссии доллары в обмен на имеющиеся в их распоряжении средства Международного валютного фонда (МВФ) — специальные права заимствования (СДР), являющиеся расчетной единицей МВФ.

По информации ТАСС, в поддержку проекта закона выступили 417 конгрессменов, лишь двое высказались против введения вышеуказанной меры.

Предложенная в марте инициатива также обязывает министра финансов Соединенных Штатов вести консультации с другими государствами, чтобы те приняли аналогичные меры. Помимо этого, Минфин Штатов обязан указать представителям страны в МВФ и Всемирном банке на неприемлемость предоставления финансовой помощи Москве и Минску.

В тексте документа отмечается, что действие закона истечет спустя пять лет после его утверждения или же через 30 дней после того, как РФ и Белоруссия «прекратят дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины».

В ходе того же заседания Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об облегчении долгового бремени Киева.

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