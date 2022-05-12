В Турции назвали провалом тактику Евросоюза по отказе от российского газа

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Евросоюз не предпринял должных действий для снижения зависимости от российского газа в последние годы и не способен отказаться от «голубого топлива» из РФ в краткосрочной перспективе, заявил турецкий обозреватель Ильяс Кемалоглу в интервью агентству Anadole в среду, 11 мая.

По словам специалиста, европейские государства на протяжении долгого времени так и не смогли претворить в жизнь планы по экспорту среднеазиатского и ближневосточного газа, тогда как Россия за последние десять лет реализовала «Северный поток» и «Турецкий поток».

— На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа, — подчеркнул турецкий эксперт.

Кемалоглу заметил, что в последнее время энергетические потребности Евросоюза только росли, их не удастся удовлетворить закупками сжиженного природного газа (СПГ), поскольку возможности поставок топлива в таком виде ограничены, а стоимость — несоизмеримо высокая, пишет РИА Новости.

Накануне в США заявили, что турецкие власти не могут перестать сотрудничать с РФ из-за газа, торговли и проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».