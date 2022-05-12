Памятник Зорге во Владивостоке облили краской в канун 9 Мая

Фото: Будишевский Николай

Неустановленные лица во Владивостоке облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает в четверг, 12 мая, приморское отделение политической партии «Единая Россия».

По информации представителей политического объединения, инцидент произошел накануне Дня Победы на Проспекте 100-летия Владивостока. О произошедшем политикам рассказали жители соседних домов.

Сразу оттереть красную краску с монумента не получилось, активисты приморского отделения партии использовали для приведения памятника Зорге в порядок ацетон и два растворителя, пишет РИА Новости.

Зорге являлся резидентом советской разведывательной службы в Японии во времена Второй мировой войны, за операцию в этой стране ему присвоили звание Героя Советского Союза. Памятник во Владивостоке был открыт в ноябре 2019 года в сквере, наименованном в честь советского разведчика.

Во вторник, 10 мая, сообщалось, что муниципальные службы Риги при помощи бульдозера сгребали цветы, которые местные жители возложили в День Победы к памятнику советским воинам-освободителям.