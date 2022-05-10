В Риге трактором сгребли цветы, возложенные ко Дню Победы к памятнику Освободителям

Фото: Алена Крутий

Муниципальные службы латвийской столицы убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы к памятнику советским воинам-освободителям. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье».

Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, опубликовавшего фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, которые были выложены у мемориала. Напомним, что в этом году власти Латвии объявили 9 мая днем ​​памяти жертв на Украине, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что латвийские власти выпустили распоряжение о запрете въезда в страну певцу Филиппу Киркорову, артисту Владимиру Винокуру, комику Евгению Петросяну и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Причиной данного решения послужила позиция вышеуказанных людей в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины.

Помимо этого, в Латвии объявили о разблокировке нескольких российских телеканалов в эфир. Уточняется, что суд решил разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music.