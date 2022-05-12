Более 40 человек получили ранения в результате авиакатастрофы на юго-западе Китая

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Более 40 человек получили легкие ранения различного характера в результате возгорания пассажирского авиалайнера в международном аэропорту «Цзянбэй» китайского населенного пункта Чунцина, расположенного на юго-западе страны.

Как говорится в заявлении воздушной гавани, размещенном в китайской социальной сети WeiBo, все 113 пассажиров, а также девять членов экипажа воздушного судна, находившиеся на борту были благополучно эвакуированы.

Как пишет ТАСС, все 40 человек, пострадавшие в результате авиакатастрофы, были доставлены в близлежащие медицинские учреждения, им оказана квалифицированная медпомощь.

В конце марта другая авиакатастрофа произошла в мексиканском штате Морелос, где частное воздушное судно рухнуло на здание местного супермаркета. В результате того инцидента погибли три человека, которые находились на борту самолета. Четыре посетителя магазина были доставлены в близлежащую больницу с ранениями различной степени тяжести. Местная прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах трагического происшествия.