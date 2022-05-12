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В России впервые с 2019 года снизилась стоимость вторичного жилья

Егор Провоторов
Общество
В России впервые с 2019 года снизилась стоимость вторичного жилья
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В апреле нынешнего года по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья уменьшилась на 0,5 процента, достигнув 79,6 тысячи рублей за «квадрат». Об этом в четверг, 12 мая, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусайнов, заметив, что это уже не погрешность, а показательный тренд, который только укрепляется.

— Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке «вторички» в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей, — поделилась в интервью «Известиям» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В последние годы в России был ажиотажный спрос на жилье: льготные условия по ипотеке на строящееся жилье косвенно повлияли и на вторичный рынок. В настоящее время интерес к сделкам с недвижимостью снизился, а вместе с ним и цены.

Хусаинов рассказал, что спрос на «вторичку» за последний месяц обрушился на 55-60 процентов, а объем предложения, напротив, вырос на 11 процентов. Одной из основных причин снижения интереса покупателей он называет высокие ставки по ипотеке.

Накануне стало известно, что в Москве наблюдается постепенное снижение средней площади апартаментов экономкласса, однако цены на них практически не меняются.

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