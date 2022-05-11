Средняя площадь апартаментов эконом-класса снизилась в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Постепенное снижение средней площади апартаментов эконом-класса происходит в Москве, однако цены на них практически не меняются. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе компании «Метриум».

— В среднем апартамент эконом-класса можно приобрести за 4,5 миллиона рублей, и этот показатель практически не поменялся с тех времен, когда в продаже было всего два проекта эконом-класса, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом в Москве продолжается рост цены квадратного метра. Так, в расчете на квадратные метры апартаменты эконом-класса подорожали на 24 процента с 215 до 266 тысяч рублей за один «квадрат».

Для сравнения, в комплексах комфорт-класса средняя площадь апартамента составляет 38 квадратных метров. А в бизнес-классе — 45 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».

Также стало известно, что спрос на квартиры с торгов увеличился в Москве в 1,5 раза за 2021 год. Согласно прошлогодним итогам, спрос на недвижимость в столице с электронных торгов вырос на 57 процентов.

В большинстве случаев таким образом в городе реализуют залоговое имущество, банкротное жилье и муниципальную собственность, на которую приходится половина всех лотов.

Помимо этого, «Вечерняя Москва» узнала, как работает сочетание льготной и рыночной ипотеки. Аналитик рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Андрей Бекетов отмечает, что нововведение сделано для того, чтобы улучшить жизнь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, крупнейших городов с самыми высокими ценами на недвижимость.