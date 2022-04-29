Спрос на квартиры в Москве увеличился на 57 процентов

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В столице увеличился спрос на квартиры с торгов в 1,5 раза за 2021 год. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщило «Агентство инвестиций в недвижимость».

Согласно прошлогодним итогам, спрос на недвижимость с электронных торгов вырос на 57 процентов. В большинстве своем таким образом происходит реализация залогового имущества, банкротного жилья, а также муниципальной собственности, на которую приходится половина всех лотов.

Эксперты подтверждают, что на торгах можно найти объект по привлекательной цене, так как малое количество покупателей уменьшает стоимость недвижимости. Однако такой способ приобретения жилья больше подойдет инвесторам, у которых есть возможность внести обязательный задаток по нескольким торгам.

При этом к торгам, как уточняется, нужно подходить с осторожностью, поскольку гражданин может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

— Зачастую это недвижимость, на которую обратили взыскание кредиторы, и потенциальный покупатель рискует столкнуться с проблемой принудительного выселения прежних собственников. Безусловно, провести выселение действующее законодательство позволяет, но это занимает время и не всегда безболезненно для сторон, — цитирует управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина «Российская газета».

Помимо этого, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «ВМ» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 17 до 14 процентов может повысить спрос на ипотеку на вторичном рынке. По мнению специалиста, сейчас хорошее время для покупки вторичного жилья без ипотеки.