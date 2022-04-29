Стоит ли сейчас покупать квартиру

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов, а также изменил сигнал по ставке: регулятор видит пространство для дальнейшего снижения в текущем году. Кроме того, на рынке недвижимости выросло количество объявлений о продаже квартир. Стоит ли сейчас покупать жилье и как это лучше сделать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, высокие ставки на ипотеку снижают спрос на вторичном рынке жилья.

— Количество объявлений выросло, потому что сейчас очень упал спрос на покупку и в целом на ипотеку. Так как все ипотечные программы рассчитаны на первичный рынок недвижимости (по факту это поддержка застройщиков), вторичный рынок находится в определенной стагнации, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что ключевая ставка до недавнего времени составляла 17 процентов. 29 апреля Центробанк понизил ее до 14 процентов. Если бы ЦБ снизил ставку до 15–16 процентов, это не дало бы серьезного эффекта, отметил собеседник «ВМ».

Снижение ставки до 14 процентов может повысить спрос на ипотеку на вторичном рынке, уверен Ракута.

— Ставка 14 процентов у нас была в 2014 году, и в течение месяца рынок недвижимости адаптировался. Для заемщиков это будет более-менее подъемный платеж, рынок будет стабилизироваться, но цены будут выше, — спрогнозировал эксперт.

По мнению специалиста, сейчас хорошее время для покупки вторичного жилья без ипотеки. Продавцы дают хорошие скидки, чтобы найти своего покупателя, — вплоть до миллиона рублей. Особенно легко идут на уступки люди, у которых квартира находится в ипотеке и им нужно срочно ее продать.

Если есть возможность подождать, то лучше купить строящееся жилье: на него можно получить очень хорошую скидку, уточнил собеседник «ВМ».

С 1 мая станет более привлекательной льготная ипотека, отметил эксперт.

— Буквально на днях президент внес предложение снизить ставку льготной ипотеки с 12 процентов до девяти. Я думаю, это поддержит на какой-то момент рынок первичной недвижимости, рынок новостроек, застройщиков. С 1 мая банки будут менять условия. Это изменение, как я думаю, в районе 10 процентов увеличит спрос на первичный рынок. Но, чтобы стабилизировать первичку и повысить спрос, надо и про вторичный рынок не забывать, — резюмировал Ракута.