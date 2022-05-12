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Работы по благоустройству стартовали в исторических переулках Арбата и Хамовников

Араз Салехов
Город
Работы по благоустройству стартовали в исторических переулках Арбата и Хамовников
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут работы, связанные с благоустройством исторических переулков районов Арбат и Хамовники. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия проведем максимально бережно, наша главная задача — добавить территории комфорта и функциональности, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что работы по благоустройству ведутся в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский, а также Кривоарбатский.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты в рамках реализации проекта «Мой район» в Отрадном начали работы по благоустройству территории, реконструкции взрослой поликлиники и строительству ряда социальных объектов. По словам главы города, в районе на данный момент идет реконструкция поликлиник, строительство школ и других соцобъектов, а также ведется комплексное благоустройство района.

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