Москвичам рассказали, что производят промышленные комплексы столицы

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В Москве производят широкий ассортимент товаров, в том числе продукты питания, лекарства, медицинские товары, лифты, детскую одежду и строительные материалы. Из-за санкций в столице принимают ряд мер по поддержке предприятий, часть из них уже действует в течение нескольких лет.

Так, в 2016 году городские власти начали давать предприятиям статус промышленного комплекса Москвы, который давал компаниям льготы на аренду и налоговые преференции. При этом сэкономленные средства компании могут инвестировать в развитие производства.

— Ежегодная экономия промышленных комплексов достигает 1,9 миллиарда рублей. Они расширяют, модернизируют и даже перепрофилируют производственные линии. Так, за пять лет промышленные комплексы города инвестировали в свое развитие более 46 миллиардов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день, специальным статусом владеют 64 предприятия, занимающиеся производством лекарств, продуктов питания, одежды, косметики и многого другого. В этих организациях трудоустроены 75 тысяч москвичей, отметил заммэра.

Наибольшее число промышленных комплексов Москвы относятся к пищевой отрасли. Статус получили 24 производителя пищевой продукции, что составляется порядка 40 процентов крупных и средних предприятий отрасли. Производители выпускают хлебобулочные, кондитерские, мясные и молочные изделия. Льготы, полученные пищевой промышленностью за прошлый год, составили более 435 миллионов рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

10 мая в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что власти города начали активную работу в сфере импортозамещения. Так, одной из площадок для разработки и производства инновационных проектов стал технопарк «Элма».