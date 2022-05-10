Столичные власти рассказали о производстве новых товаров в сфере импортозамещения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Власти города начали активную работу в сфере импортозамещения. Так, одной из площадок для разработки и производства инновационных проектов стал технопарк «Элма». Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Помимо поддержки инновационной инфраструктуры, усилия правительства Москвы также направлены на оказание прямой поддержки проектам по импортозамещению: гранты, льготные инвестиционные кредиты, а также сервисы для обмена технологическими решениями, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, на сегодняшний день технопарки являются ключевыми точками роста технологического предпринимательства в городе. Более подробную информацию о новых технологиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице одобрили более 850 заявок на займы от предпринимателей по программе льготного кредитования. Программа льготного кредитования начала действовать 11 апреля, максимальный размер процентной ставки кредитования малого и среднего бизнеса составляет 13,5 процента в год.

Помимо этого, депутат Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что увеличение объемов промышленного производства показывает положительную тенденцию темпов импортозамещения. По ее словам, в столице последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики.