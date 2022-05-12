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Сильный дождь с грозой ожидается вечером в четверг в столице

Александр Афонин

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Сильный дождь с грозой ожидается вечером в четверг в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице 12 мая вечером ожидается сильный дождь с грозой. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором североатлантического циклона и прохождением связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, из-за чего небо затянут многослойные облака, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается до 20–22 миллиметров осадков. Это около 40 процентов месячной нормы.

Температура воздуха в столице составит плюс 18–20 градусов. В Подмосковье — 15–20 градусов тепла. Ветер юго-западный, с порывами, 4–9 метров в секунду, передают «Метеовести».

До этого стало известно, что днем в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Накануне главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. По его словам, тепло ожидается в конце мая.

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