Сверхтонкий оптический кабель широкого применения разработали в Москве

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Столичные инженеры, работающие на научно-производственном предприятии «Спецкабель», изобрели сверхтонкий и сверхлегкий оптический кабель широкого применения. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Инженеры одного из предприятий Москвы создали сверхтонкий и сверхлегкий оптический микрокабель. Разработка открывает новые возможности перед космонавтикой, авиастроением и робототехникой, где наряду с оптическими характеристиками очень важны ограничения по массе и габаритам изделий, — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что предприятия кабельной промышленности Москвы занимаются непрерывной модернизацией производственных площадок. Так, на сегодняшний день в столице функционируют 11 подобных предприятий.

Уточняется, что за первые три месяца 2022 года объем отгруженных товаров их собственного производства составил 8,4 миллиарда рублей. Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время проводятся испытания образцов новой разработки.

Планируется, что серийный выпуск продукции запустят в 2023 году. Ежегодно предприятие сможет выпускать около 100 километров таких кабелей, заключил Овчинский.

Руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев уточнил, что подобной технологии в мире еще не было.

— Мы разработали самый легкий и самый тонкий оптический кабель в мире. Безусловно, снижение массогабаритных параметров микрокабеля — не формальность, а следование потребностям современного оборудования. «Невесомое» изделие может использоваться в системах управления и авионики современных беспилотных летательных аппаратов, для внутриблочной коммутации в условиях плотного монтажа, также в системах мониторинга и диагностики конструктивных элементов фюзеляжа и крыльев самолетов, — отметил он.

При этом Гусев добавил, что технология может применяться и в качестве гидроакустического датчика кабеля, который используется для регистрации микросейсмических событий при разработке подводных месторождений углеводородов. По его словам, подобная разработка способна заменить десятки тысяч традиционных гидрофонов и акселерометров.

До этого стало известно, в технополисе «Москва» идет активное развитие отечественной микроэлектроники. Так, на зеленоградской площадке «МИЭТ» началось создание инновационного центра микроэлектроники. Резидент технополиса «БУТИС» стал одним из предприятий, создающих микрочипы на территории города.