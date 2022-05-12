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Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 19 мая

Полина Долганова
Общество
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 19 мая
Фото: Unsplash

Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты на юге и в центральной части России до 19 мая текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других российских городах.

— Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в некоторые российские города были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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