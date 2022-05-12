Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о животных, нашедших хозяев на фестивале «Пасхальный дар»

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали о животных, нашедших хозяев на фестивале «Пасхальный дар»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В рамках фестиваля «Пасхальный дар», который прошел в Москве с 23 по 28 апреля, проект «Четвероногий друг» на Тверском бульваре организовал выставку собак и кошек, где горожане могли выбрать себе питомца из приюта. В результате четверо животных обрели новых хозяев, рассказали в пресс-службе проекта.

— За шесть дней работы фестиваля фонды помощи представили на выставке 57 собак и 34 кошки. Новый дом нашли четыре питомца: щенки Зефирка и Пулька, кошка Мэри и кот Серега, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что москвичи могли прийти на выставку со своим животным. Они могли послушать лекции о воспитании четвероногих друзей, а также поучаствовать в занятиях с кинологами или пройти экспресс-процедуры груминга — от укладок до ухода за ушами и когтями.

Организаторы проекта «Четвероногий друг» уточнили, что для подопечных приютов в рамках фестиваля собирали необходимые товары. Горожане в общей сложности принесли для животных около 400 килограммов собачьего и 116 килограммов кошачьего сухого корма, а также консервы и различные лакомства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне жителям столицы рассказали о ветеринарной помощи животным на дому.

Мероприятия Животные Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте