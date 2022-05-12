Москвичам рассказали о животных, нашедших хозяев на фестивале «Пасхальный дар»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В рамках фестиваля «Пасхальный дар», который прошел в Москве с 23 по 28 апреля, проект «Четвероногий друг» на Тверском бульваре организовал выставку собак и кошек, где горожане могли выбрать себе питомца из приюта. В результате четверо животных обрели новых хозяев, рассказали в пресс-службе проекта.

— За шесть дней работы фестиваля фонды помощи представили на выставке 57 собак и 34 кошки. Новый дом нашли четыре питомца: щенки Зефирка и Пулька, кошка Мэри и кот Серега, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что москвичи могли прийти на выставку со своим животным. Они могли послушать лекции о воспитании четвероногих друзей, а также поучаствовать в занятиях с кинологами или пройти экспресс-процедуры груминга — от укладок до ухода за ушами и когтями.

Организаторы проекта «Четвероногий друг» уточнили, что для подопечных приютов в рамках фестиваля собирали необходимые товары. Горожане в общей сложности принесли для животных около 400 килограммов собачьего и 116 килограммов кошачьего сухого корма, а также консервы и различные лакомства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне жителям столицы рассказали о ветеринарной помощи животным на дому.