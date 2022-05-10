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Жителям столицы рассказали о ветеринарной помощи животным на дому

Араз Салехов
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Жителям столицы рассказали о ветеринарной помощи животным на дому
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице ветеринарную помощь животным оказывают не только в клиниках, но и на дому. Горожанам рассказали о том, как ветеринары спасают животных на вызовах. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве ветеринарную помощь животным оказывают не только в клиниках, но и на дому. На вызовы специалисты государственной ветеринарной службы приезжают на специальных автомобилях, оснащенных современным оборудованием для проведения УЗИ, ЭКГ, несложных хирургических манипуляций и лабораторных исследований биоматериала. Сегодня в городе работает 11 таких машин, — говорится в сообщении.

Вызов бригады ветеринаров можно произвести как в экстренных случаях, так и для проведения плановых осмотров. Подробные истории из личного опыта ветеринарного врача Екатерины Морозовой можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 3 мая, в столичном регионе объявили о начале кампании по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства. Уточняется, что плановая иммунизация дает возможность сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе.

Также в материале «Вечерней Москвы» можно узнать, насколько безопасен процесс чипирования животного и как можно найти своего любимца по чипу, если он сбежал.

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