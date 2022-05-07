Влияет ли чипирование на организм животного

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В текущем году в Москве процедуру чипирования прошли уже более 5,8 тысячи домашних животных в государственных ветеринарных клиниках города. В 2021 году было чипировано почти 3,7 тысячи собак и 1,9 тысячи кошек. Процедура также доступна и для нестандартных питомцев: сурикатов, енотов, рептилий и крупных особей. «Вечерняя Москва» узнала, насколько безопасен этот процесс и как можно найти своего любимца по чипу, если он сбежал.

По словам врача-ветеринара Евгения Цыпленкова, чип — это не что иное, как капсула размером с рисовое зернышко, состоящая из нейтральной стеклянной основы. При внедрении в тело животному капсула покрывается тканью и не распознается иммунитетом, что не приводит к отторжению этого «инородного предмета» организмом:

— Этот чип абсолютно безвреден и не способен привести к каким-то проблемам со здоровьем. В капсуле на медной полоске есть номер питомца, который считывается устройством. Номер можно внести в специальную систему, где всплывут данные о животном, его владельце и электронный адрес хозяина, куда можно написать и сообщить о том, что его питомец найден.

Именно так работает схема чипирования и поиска животных по этим внедренным элементам. По словам эксперта, чипы пришли на смену татуировкам, которые раньше наносили на питомцев, чтобы потом найти его при пропаже. Однако некоторые «похитители» животных эти символы убирали, порой не самым щадящим для питомца способом.

По словам эксперта, без устройств обнаружить маленький предмет можно на ощупь:

— Когда ощупываешь кожу животного, то можно ощутить небольшой шарик в области шеи — справа или слева. Внутри этого шарика и находится этот чип, покрытый соединительной тканью.

По словам эксперта, процесс внедрения самого устройства не особо болезненный и воспринимается животным как обычный укол:

— Конечно, иголка от чипа значительно толще, чем у обычного шприца, но животное все равно его ощущает как стандартный укол. Те же болевые импульсы.

Эксперт также уточнил, что сегодня есть возможность снабдить питомца не только номерными чипами, но и навигаторами, которые позволят отследить перемещение и местонахождение «четвероногого друга»:

— Есть такая технология, но она не «загоняется» под кожу, а надевается в виде ошейника на животное. Правда, удовольствие это не из дешевых и предназначено больше для диких животных, содержащихся в зоопарках. К такому способу слежки прибегают также любители экзотов, которые заводят диких кошек.

Навигатор позволяет обнаружить местонахождение питомца, если он сбежал, и доставить в места содержания, заключил ветеринар.