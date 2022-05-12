Путин поздравил Пасечника с Днем Луганской народной республики

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с Днем ЛНР. Телеграмма с поздравлением появилась на сайте Кремля в четверг 12 мая.

— Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, — говорится в обращении.

Российский лидер добавил что жителям республики приходится праздновать с оружием в руках и в условиях боевых действий.

Глава РФ завершил свое поздравление пожеланиями Пасечнику здоровья и мужества.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

11 мая жители Донецкой Народной Республики впервые отметили свой главный государственный праздник — День республики — в статусе признанного Россией независимого государства. Подробности о празднике в воюющей республике «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.