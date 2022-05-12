Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поздравил Пасечника с Днем Луганской народной республики

Полина Долганова
В мире
Путин поздравил Пасечника с Днем Луганской народной республики
Фото: glava-lnr.info

Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с Днем ЛНР. Телеграмма с поздравлением появилась на сайте Кремля в четверг 12 мая.

— Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, — говорится в обращении.

Российский лидер добавил что жителям республики приходится праздновать с оружием в руках и в условиях боевых действий.

Глава РФ завершил свое поздравление пожеланиями Пасечнику здоровья и мужества.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

11 мая жители Донецкой Народной Республики впервые отметили свой главный государственный праздник — День республики — в статусе признанного Россией независимого государства. Подробности о празднике в воюющей республике «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Праздники ЛНР Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте