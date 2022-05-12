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Военный погиб в результате взрыва в воинской части в Хабаровском крае

Полина Долганова
Происшествия
Военный погиб в результате взрыва в воинской части в Хабаровском крае
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района под Хабаровском произошел взрыв. Об этом в четверг 12 мая, сообщил источник местных экстренных службах.

В результате случившегося один человек погиб, еще несколько пострадали.

Все пострадавшие были доставлены в региональную больницу, передает ТАСС.

До этого СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане, в результате которого произошло обрушение верхнего этажа и пострадал один из сотрудников. По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода.

В результате инцидента пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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