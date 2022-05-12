Плановое отключение горячей воды начнется в Подмосковье с 1 июня

Фото: pixabay.com

Плановое отключение горячей воды начнется в Московской области с 1 июня. Для удобства местных жителей, график отключений доступен на специальной карте.

В настоящее время в регионе завершается отопительный сезон, и энергетики приступают к проведению профилактических работ в котельных, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жителей заблаговременно предупредят об отключениях по электронной почте и в Telegram-чатах. Также создана специальная карта коммунальных услуг. С ее помощью можно узнать, когда не будет горячей воды в конкретном доме, когда закончится и начнется отопительный сезон. Кроме того, есть возможность оценить качество предоставленных коммунальных услуг. Все обращения передаются в администрацию муниципалитета.

Для того чтобы найти карту в поисковике «Яндекса» необходимо набрать ключевые слова: «карта коммунальных услуг МКД» или «отключение горячей воды Подмосковье», передает РИАМО.

Отключения горячей воды будут производиться до конца августа на срок не более чем две недели.

Ранее Мосжилинспекция помогла жителям двух домов на юге столицы нормализовать температуру горячей воды в квартирах.