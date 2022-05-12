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Рафик Загрутдинов: Один из самых длинных пешеходных переходов построят через МЦД-1 в этом году

Анастасия Колоскова
Город
Рафик Загрутдинов: Один из самых длинных пешеходных переходов построят через МЦД-1 в этом году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта построят в районе улиц Полоцкой и Гвардейской. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Пешеходный мост обеспечит безопасный проход граждан и улучшит транспортную доступность районов Можайский и Кунцево. Он станет одним из самых длинных в столице — 120 метров, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят работы по устройству лестничных сходов и сборке пролетного строения. Загрутдинов уточнил, что строительство будет завершено в этом году.

В 2020 году самый длинный пешеходный переход построили в Марфине на северо-востоке Москвы под железнодорожными путями Октябрьского направления в сторону станции метро «Фонвизинская» и проектируемого проезда № 589. Протяженность объекта составила 192 метра. Вторым по протяженности является пешеходный переход в районе МГУ имени Ломоносова. Его открыли в 2016 году, длина объекта составила 191 метр.

Северный дублер Кутузовского проспекта, согласно проекту, будет являться продолжением платной трассы «Северный обход Одинцова» и дойдет до делового центра «Москва-Сити». Протяженность новой бессветофорной магистрали составит 11 километров. На ней появятся 12 съездов, 11 путепроводов и эстакад, 3 пешеходных перехода, тоннель и мост через Москву-реку.

Загрутдинов напомнил, что до 2024 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина будет построено восемь внеуличных пешеходных переходов через МЦД-1.

— На данный момент в столице идет строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через пути МЦД-1. Они позволят комфортно и безопасно переходить через пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта, — заключил глава департамента.

Накануне Загрутдинов заявил о завершении строительства пешеходного перехода на Осташковской улице.

Строительство переходы Рафик Загрутдинов
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