Единая справочная служба соцобслуживания ежедневно принимает 1,5 тысячи звонков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Операторы единой справочной службы департамента труда и социальной защиты населения за первые четыре месяца 2022 года приняли и обработали более 180 тысяч звонков. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя департамента Никита Соломин рассказал, что специалисты горячей линии предоставляют первичную консультацию о порядке получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

Операторы справочной службы подскажут, кто может обратиться за помощью, где и какие документы оформить, расскажут о сроках и результатах исполнения заявки, размере выплат, расписании занятий, режиме работы, об адресах учреждений и о многом другом.

Соломин добавил, что оперативность и качество обслуживания населения обеспечивает специализированная база знаний, которая включает в себя уже более двух тысяч статей.

Для точного ответа специалисты вводят ключевые слова. В случае если в базе нет ответа на вопрос заявителя, консультанты направляют запрос экспертам департамента для получения квалифицированного ответа, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 апреля стало известно, что с момента открытия горячей линии Координационного центра стационарного социального обслуживания специалисты провели свыше 20 тысяч консультаций. За помощью обращаются москвичи и жители стационарных социальных учреждений.