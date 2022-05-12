Курс евро на Мосбирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара к российской валюте на открытии торгов Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 27 копеек. Он составлял 66,93 рубля. Курс евро рос на 35,5 копейки — до отметки 71 рубль.

Затем курс евро опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года.