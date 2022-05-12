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Курс евро на Мосбирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 12 мая.

Курс доллара к российской валюте на открытии торгов Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 27 копеек. Он составлял 66,93 рубля. Курс евро рос на 35,5 копейки — до отметки 71 рубль.

Затем курс евро опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

До этого ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Как отметил специалист, в мае 2022 года курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

В свою очередь финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что сейчас у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых Центробанком Российской Федерации мер. С падением импорта резко сократился спрос на иностранную валюту. По мнению специалиста, к середине мая ожидается восстановление курса доллара до 80, курс евро может вырасти до 85 рублей.

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