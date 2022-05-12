Эксперты дали прогноз относительно курса валют на следующую неделю

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На следующей неделе курс рубля к доллару будет тяготеть к диапазону 66–72,6. Такой прогноз озвучил эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.

Он отметил, что движение в направлении нижней границы не отвечает интересам государства и экспортеров, которые оказывают на рынок валюты основное влияние.

Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов отметил, что в настоящее время курс российской валюты регулируется не рыночными факторами, это результат действий Центробанка, который ввел ограничения по валюте.

— Слишком сильный рубль, когда доллар стоит дешевле 70 рублей, государству невыгоден, поскольку это ведет к сокращению прибыли компаний-экспортеров, — пояснил он в комментарии Life.ru.

А значит, прогнозирует Михаил Богданов, в ближайшее время стоит ожидать контролируемого ослабления рубля. Постепенно доллар может вырасти до 72–74 рублей, евро — до 76–77 рублей.

12 мая курс евро снизился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара опустился до уровня 66,7 рубля за денежную единицу, передает ФАН.

В свою очередь финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что сейчас у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых Центробанком Российской Федерации мер.