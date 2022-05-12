Концерн Fortum заявил об уходе с российского рынка

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Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, также компания планирует продать активы в стране. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что процесс займет некоторое время. Для выхода из России необходимо утверждение регуляторов. Отмечается, что концерн намерен прекратить использование бренда в стране, передает ТАСС.

До этого стало известно, что руководство немецкой компании Siemens приняло решение об уходе с российского рынка. В России будет приостановлено производственная и деловая активность концерна.

27 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. По его словам, зарубежные корпорации не просто так пришли на российский рынок: для них были созданы все условия для работы.