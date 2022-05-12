Ракетные войска РФ уничтожили С-300 и два склада боеприпасов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ также поразили 405 районов сосредоточения украинских военных, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений врага.

В районе Коротыч под Харьковом российская армия также ликвидировала ЗРК С-300.

Кроме того, рядом с населенными пунктами Раздолье под Харьковом и Славянск в ДНР армия РФ поразила три установки РСЗО «Смерч» и два вражеских склада боеприпасов.

Также в районе Одессы была уничтожена радиолокационная станция наведения С-300.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили склад вооружений под Харьковом и поразили 120 районов сосредоточения техники ВСУ.

За сутки российская армия также уничтожила свыше 320 националистов и повредила 72 единицы вражеской техники.

Отечественные ПВО сбили в небе 13 БПЛА ВСУ и осуществили перехват 14 реактивных снарядов, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это решение приняли на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.