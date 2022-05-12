Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько круизных компаний приостановили продажи туров россиянам

Полина Долганова
В мире
Несколько круизных компаний приостановили продажи туров россиянам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Несколько круизных компаний, в том числе Costa Cruises, приостановили продажи туров для российских граждан. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.

По данным АТОР, компании не подтверждают новых бронирований. При этом те граждане РФ, которые купили путевки заранее, смогут отправиться в путешествие.

— Так, например, агенты — партнеры Costa Cruises получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Некоторые западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Отдых Санкции Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте