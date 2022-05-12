Несколько круизных компаний приостановили продажи туров россиянам
Несколько круизных компаний, в том числе Costa Cruises, приостановили продажи туров для российских граждан. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.
По данным АТОР, компании не подтверждают новых бронирований. При этом те граждане РФ, которые купили путевки заранее, смогут отправиться в путешествие.
— Так, например, агенты — партнеры Costa Cruises получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Некоторые западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.