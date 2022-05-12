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Автоэксперт дал советы по выбору подержанной машины

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт дал советы по выбору подержанной машины
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что не существует «самого надежного автомобиля», однако при выборе подержанной машины стоит придерживаться простых правил, чтобы затем не пришлось тратить деньги на частый ремонт.

При покупке подержанной машины эксперт советует выбирать популярную модель: авто будет проще потом продать, найти для него какие-то запчасти. Такие машины более исследованы, их проще ремонтировать. Также стоит сделать выбор в пользу машины без технических наворотов.

— То есть желательно обойтись без турбомотора, с обычным гидроавтоматом. Дальше уже нужно смотреть расклад по моделям. Я не сторонник того, чтобы говорить в превосходной степени о каком-либо автомобиле. Нет беспроблемных машин, — отметил он в комментарии Nation News.

Лучше всего снижает расход бензина плавный стиль езды. Также помогут при экономии топлива снятый с крыши багажник, отключенный кондиционер и закрытые окна. Эти и другие способы сэкономить бензин назвал в беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперт Михаил Колодочкин.

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