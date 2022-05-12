Милонов предложил ввести мониторинг цен на товары вернувшихся в Россию компаний

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В России следует ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат напомнил, что в марте и апреле ряд компаний приняли решение уйти с российского рынка, но потом решили вернуться.

— К сожалению многие компании не хотят вести расчеты по-честному и расценивают свое возвращение чуть ли не как акт благотворительности, а в качестве бонуса хотят увеличить маржинальность своего бизнеса. Поэтому нужно, чтобы мы ввели полный контроль за ценами, — отметил Милонов в комментарии «360».

Он также добавил, что импортозамещение дало сильный импульс развития для многих отечественных компаний: они увеличили свои мощности, стали выпускать новую продукцию.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. По его мнению, выплаты должны вырасти в два раза.