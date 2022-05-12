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Рудова рассказала о комплименте от Ди Каприо на закрытой вечеринке

Анастасия Колоскова
Общество
Рудова рассказала о комплименте от Ди Каприо на закрытой вечеринке
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Российская актриса и блогер Наталья Рудова рассказала о встрече со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо.

Во время общения на своей страничке в социальной сети с фолловерами, артистке задали вопрос, правда ли она встречалась с легендарным американским актером, который, по слухам, сделал ей комплимент.

— Правда. Это было на закрытой вечеринке у него дома. Он лучший актер планеты, — цитирует ответ Рудовой Пятый канал.

Недавно Наталья Рудова поделилась в личном блоге совместным фото с питомцем в ответ на вопросы о любимом мужчине. На снимке девушка позирует в машине со своим той-терьером Веничкой, который спрятался в ее куртке. 38-летняя блогерша назвала собачку своим «любимым ребеночком».

До этого Рудова рассказала, что несколько месяцев активно худеет и уже преодолела на весах желаемую отметку, к которой стремилась. Знаменитость сбросила девять килограммов, хотя изначально планировала семь. Останавливаться на достигнутом она не планирует, так как считает, что есть куда стремиться.

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