Расселение двух домов по реновации началось в Царицыне

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Каспийская улица, 28к4 Карта всех событий

Жители еще двух пятиэтажек в районе Царицыно начали переезд по программе реновации в новостройку на Каспийской улице. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Для удобства новоселов на первом этаже нового дома открыт центр информирования, в котором можно получить консультации профильных специалистов и оформить документы на новые квартиры, — сказал он.

Новый жилой корпус ввели в эксплуатацию в прошлом году. Прилегающая к дому территория благоустроена, а во дворе обустроили детские и спортивные площадки.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с 11 мая москвичи могут осмотреть предлагаемые варианты квартир и оформить документы в центре информирования по переселению, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что за первые четыре месяца 2022 года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Отмечается, что больше всего зданий расселили на востоке Москвы.