Дептранс Москвы поддержал внесенный в Госдуму новый законопроект об агрегаторах такси

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Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поддержал законопроект об агрегаторах такси, который был внесен в Государственную думу. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба московского ведомства.

— Мы поддерживаем новый закон, потому что он вводит агрегаторов в правовое поле, устанавливает их ответственность и дает возможность каждому региону дополнительно устанавливать свои правила. В этой версии законопроекта учли все запросы отрасли и пассажиров такси, которые обсуждались в последние годы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что главным новшеством является ответственность агрегаторов, в том числе финансовая, за ДТП.

Кроме того, новый закон позволит создать региональные реестры перевозчиков легковых такси и самих автомобилей. Документ предусматривает недопуск к управлению водителей, имеющих три и более неоплаченных штрафов, а также мораторий на работу в такси в течение года после окончания срока лишения водительских прав или административного ареста. Российские регионы смогут сами устанавливать необходимые правила, например, не допустить к работе водителя, не прошедшего аттестацию, добавили в пресс-службе.

11 мая стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, обязывающего службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.