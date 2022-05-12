Женщина заставляла свою пятилетнюю дочь просить милостыню в метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Пятилетняя девочка была вынуждена попрошайничать в переходах по приказу матери. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на ММ ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии к сотрудникам полиции обратилась гражданка. Она рассказала, что заметила в переходе женщину, которая выпрашивала у прохожих деньги. С ней была маленькая девочка.

Проверяя данную информацию, полицейские нашли женщину и задержали ее. Она не только сама занималась попрошайничеством, но и вовлекала в это свою пятилетнюю дочь: девочка должна была просить деньги у пассажиров метро и отдавать их матери.

Также правоохранители выяснили, что задержанная ранее привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» полтора года назад.

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Накануне, 11 мая, было возбуждено уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде.