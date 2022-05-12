Путин: Россия справляется с санкционной политикой Запада

Фото: Администрация президента РФ

Россия справляется с антироссийской политикой Запада. Об этом в четверг, 12 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что инфляция в стране постепенно замедляется. Так, ее темпы сократились в несколько раз по сравнению с мартовскими показателями.

— Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции, — цитирует главу РФ РИА Новости.

В среду, 4 мая, Евросоюз объявил о подготовленном шестом пакете санкций против России. В список попал в том числе полный отказ от российской нефти в течение следующих шести месяцев. Так ли страшны новые ограничения, выясняла «Вечерка».

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.