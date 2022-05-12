Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала весны

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 12 мая, воздух в Москве прогрелся до плюс 21 градуса, что стало температурным рекордом за нынешнюю весну. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве сегодня впервые в текущем месяце воздух прогрелся до летних значений. Так, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометров ровно в полдень показывал плюс 20,9 градуса, а к 13:00 температура воздуха составила уже плюс 21,1, в центре города, на Балчуге, еще чуть теплее, — отметил синоптик.

По его словам, летнее тепло продержится в столице недолго. Уже вечером температура опустится до отметки плюс 13–15 градусов. Это связано с тем, что Москву накроют мощные грозовые облака, которые принесут ливни.

Тишковец уточнил, что похолодание будет существенным и довольно продолжительным. Температурный фон окажется на 4–5 градусов ниже многолетней нормы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее региональное управление МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и грозе во второй половине дня 12 мая.