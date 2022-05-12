Москвичей предупредили о шквалистом ветре во второй половине дня 12 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во второй половине дня в четверг, 12 мая, в Москве ожидаются гроза и шквалистый ветер. Предупреждение об этом сделало региональное управление МЧС.

— С 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили о необходимости в условиях непогоды снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до конца дня 12 мая из-за ветра и гроз. Уточняется, что такая погода потенциально опасна для жителей города. Период предупреждения будет действовать до 23:00 12 мая. Ветер сохранится в городе до вечера следующего дня. Аналогичная погода ожидается в Московской области.

Накануне главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. По его словам, улучшение погоды начнется на этой неделе, а пик ожидается в конце мая: в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.