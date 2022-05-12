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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до конца дня 12 мая

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до конца дня 12 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до конца дня 12 мая из-за ветра и гроз. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

На сайте уточнили, что такая погода потенциально опасна для москвичей.

Период предупреждения будет действовать до 23:00 12 мая. Ветер сохранится в городе до вечера следующего дня. Аналогичная погода ожидается в Московской области.

В столице 12 мая вечером ожидается сильный дождь с грозой. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Ожидается до 20–22 миллиметров осадков. Это около 40 процентов месячной нормы. Температура воздуха в столице составит плюс 18–20 градусов. В Подмосковье — 15–20 градусов тепла. Ветер юго-западный, с порывами, 4–9 метров в секунду.

Теплая погода придет в Москву в конце мая: в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять плюс 15 градусов. Михаил Локощенко, главный специалист прогностического центра «Метео», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, почему в столице так долго держится холодная погода, а также о том, соответствует ли погода норме и как с годами меняется климат.

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