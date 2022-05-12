Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в связи с возможным ухудшением погодных условий. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Там отметили, что сегодня и в ночь на 13 мая в Москве ожидается сильный дождь и грозы, а в отдельных районах города может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Кроме того, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

— На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. <...> Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении в Telеgram-канаде городского хозяйства.

В сообщении также отмечается, что под особым вниманием спецслужб находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до конца дня 12 мая из-за ветра и гроз. Уточняется, что такая погода потенциально опасна для жителей города. Период предупреждения будет действовать до 23:00 12 мая.