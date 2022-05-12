Эксперт объяснил, чего ждать после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция планируют вступить в Североатлантический альянс и будут приняты, по словам экспертов, в очень сжатые сроки: решение может быть сформировано уже в конце июня.

Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько серьезно Финляндия и Швеция относятся к вступлению в НАТО, что значит заявление России о том, что она это просто так не оставит, и какие меры могут применить с нашей стороны.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Что стоит за стремлением Финляндии и Швеции в НАТО

— Натовские группировки будут стоять рядом с границей РФ. Это другая ситуация с точки зрения военной стратегии. Финляндия становится легальной целью для российского оружия, как и Швеция, и они должны об этом знать. Вопрос не в том, когда страны примут в НАТО, а в том, сколько американских войск и натовских будет там расположено и какие у них будут боевые задачи, — сказал эксперт.

По его мнению, в будущем расширение НАТО будут проводить и по Западно-Балканскому направлению.

— Ситуация, когда США приближают свою инфраструктуру к российским границам, а Россия не двигается к американским, всегда будет трактоваться Вашингтоном в свою пользу. Пока российская ударная группировка не появится в Карибском море, они будут приближаться и приближаться, — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что Финляндия и Швеция будут идти по намеченному пути, несмотря на заявления России. США будут наращивать угрозу до тех пор, пока не почувствуют угрозу в свою сторону. После этого, по словам эксперта, им придется или идти на прямой конфликт с Россией, или договариваться.

Военный эксперт Литовкин рассказал «Вечерней Москве», как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО.